26 Января 2021
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Общество Москва
наручники арест задержание (2018) | Фото:В.Н. Горелых

Арестован один из участников несанкционированной акции в Москве

Арестован один из участников несанкционированной акции в Москве. Пресненский суд отправил за решетку Евгения Есенова, которого обвинили в применении насилия к сотруднику правоохранительных органов.

Арест продлится до 24 марта. В ходе допроса Есенов дал признательные показания, сообщает ТАСС.

В Москве после несогласованного митинга возбуждено четыре уголовных дела о насилии по отношению к сотрудниками правоохранительных органов, дело о хулиганстве и повреждении машины ФСБ, а также дело о перекрытии движения. По данным полиции, в незаконной акции приняли участие около 4 тыс. человек. В результате столкновений пострадали более 40 участников акции и столько же силовиков.

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Арестован один из участников несанкционированной акции в Москве

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Теги: несанкционированная акция, арест, евгений есенов



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