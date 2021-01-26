Арестован один из участников несанкционированной акции в Москве

Арестован один из участников несанкционированной акции в Москве. Пресненский суд отправил за решетку Евгения Есенова, которого обвинили в применении насилия к сотруднику правоохранительных органов.

Арест продлится до 24 марта. В ходе допроса Есенов дал признательные показания, сообщает ТАСС.

В Москве после несогласованного митинга возбуждено четыре уголовных дела о насилии по отношению к сотрудниками правоохранительных органов, дело о хулиганстве и повреждении машины ФСБ, а также дело о перекрытии движения. По данным полиции, в незаконной акции приняли участие около 4 тыс. человек. В результате столкновений пострадали более 40 участников акции и столько же силовиков.