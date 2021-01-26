Гном Гномыча обследуют психиатры

Сыну фигуриста Евгения Плющенко Александру, которого в семье называют прозвищем Гном Гномыч, проведут судебно-психиатрическую экспертизу в рамках уголовного дела о клевете.

По данным адвоката семьи фигуриста Александра Добровинского, психиатры осмотрят мальчика 29 января, передает ТАСС.

Напомним, жена Плющенко, продюсер Яна Рудковская подала в суд на журнал "СтарХит", входящий в медиахолдинг Владимира Шкулева Hearst Shkulev Media. Конфликт начался с публикации, в которой журналисты сослались на мнение анонимного врача-дефектолога, опубликованное на анонимном Telegram-канале со светскими сплетнями. В статье было сказано, что "врач" подозревает у сына Рудковской и фигуриста Плющенко психическое расстройство – синдром Аспергера.

Рудковская в соцсетях написала, что отправила SMS с просьбой удалить публикацию издателю Наталье Шкулевой – дочери Владимира Шкулева, а также жене телеведущего Андрея Малахова, который до недавнего времени занимал пост редактора "СтарХита". Но статья удалена не была, тогда Рудковская наняла адвоката Александра Добровинского и теперь собирается засудить компанию Шкулевых.