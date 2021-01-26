Гном Гномыча обследуют психиатры

26 Января 2021
Политика Экономика Общество Конституция РФ Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети 75 лет Победы ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Сибирский ФО Новосибирская область Омская область Республика Тыва Центральный ФО Москва Московская область Воронежская область Липецкая область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
Политика Экономика Общество Конституция РФ Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети 75 лет Победы ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Сибирский ФО Новосибирская область Омская область Республика Тыва Центральный ФО Москва Московская область Воронежская область Липецкая область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
форумfeedback
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

Про приговор ученому Азату Мифтахову

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС
Реклама от YouDo



Общество В России Москва
Кадр из клипа Филиппа Киркорова &quot;Цвет настроения - синий&quot;. (2020) | Фото: youtube.com / Филипп Киркоров

Гном Гномыча обследуют психиатры

Сыну фигуриста Евгения Плющенко Александру, которого в семье называют прозвищем Гном Гномыч, проведут судебно-психиатрическую экспертизу в рамках уголовного дела о клевете.

По данным адвоката семьи фигуриста Александра Добровинского, психиатры осмотрят мальчика 29 января, передает ТАСС.

Напомним, жена Плющенко, продюсер Яна Рудковская подала в суд на журнал "СтарХит", входящий в медиахолдинг Владимира Шкулева Hearst Shkulev Media. Конфликт начался с публикации, в которой журналисты сослались на мнение анонимного врача-дефектолога, опубликованное на анонимном Telegram-канале со светскими сплетнями. В статье было сказано, что "врач" подозревает у сына Рудковской и фигуриста Плющенко психическое расстройство – синдром Аспергера.

Рудковская в соцсетях написала, что отправила SMS с просьбой удалить публикацию издателю Наталье Шкулевой – дочери Владимира Шкулева, а также жене телеведущего Андрея Малахова, который до недавнего времени занимал пост редактора "СтарХита". Но статья удалена не была, тогда Рудковская наняла адвоката Александра Добровинского и теперь собирается засудить компанию Шкулевых.

add_circle ОБСУДИТЬ

Добавить комментарий:

Гном Гномыча обследуют психиатры

Уважаемые читатели Накануне.RU! Комментарии проходят премодерацию. подробнее...

Просьба уважать других участников форума и чтить УК РФ! Комментарии, оскорбляющие других людей, имеющие признаки экстремизма, нарушающие многочисленные требования законодательства, публиковаться не будут. Форум наш становится более громоздким, но проявляющий крайне пристальную требовательность к нашей редакции Роскомнадзор диктует условия. Заранее приносим извинения, надеемся на понимание и конструктивную дискуссию.

Текст комментария *

Жирный Подчеркнутый

Ваше имя *



Теги: гном гномыч, сын плющенко, яна рудковская



Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter

Предыдущие новости на эту тему:

Ранее 24.11.2020 16:30 Мск Яна Рудковская добилась возбуждения уголовного дела из-за публикации о сыне в таблоиде

Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Последние обсуждения

Экспертное мнение



Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Магазин спецодежды



Мнения из сети