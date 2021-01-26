После несанкционированных митингов в поддержку Навального возбуждено 20 уголовных дел

По итогу несанкционированных митингов, прошедших в разных городах России 23 января, возбуждено 20 уголовных дел, сообщает пресс-службе СКР.

Большинство "уголовок" квалифицированы по 318-ой статье УК - применение насилия в отношение представителя власти. В рамках расследуемых уголовных дел задержаны лица, причастные к совершению преступлений.

Руководители ряда регионов (Москва, Санкт-Петербург, Липецкая и Калужская область, Приморский край) доложили руководителю Комитета Александру Бастрыкину о находящихся в их производстве уголовных делах. Глава ведомства указал руководителям на необходимость установления всех лиц, причастных к совершенным преступлениям, поручив подключиться криминалистам Главного управления криминалистики (Криминалистического центра) СК России.

Он указал на необходимость взаимодействия с другими силовыми структурами.