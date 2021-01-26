26 Января 2021
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Общество Свердловская область
судебный пристав, УФССП (2019) | Фото:Накануне.RU

Экс-замначальника свердловского УФССП осудили на 8 лет за взяточничество

Бывшая заместительница руководителя УФССП по Свердловской области признана виновной в получении взятки в особо крупном размере. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления СК России.

Следователи полагают, что с июня 2018 по февраль 2019 годы подсудимая получила от генерального директора одной из коммерческих организаций взятку - 1 миллион 700 тысяч рублей. За эти деньги она помогала взяточнику по нескольким исполнительным производствам, в рамках которых был наложен арест на денежные средства должника и установлен запрет на регистрационные действия с недвижимостью. Передача взятки осуществлялась через посредников, которые "сдали" заговорщиков и были освобождены от уголовного преследования. Взяточник также не будет привлечен к ответственности, так как тоже активно помогал следствию.

По делу были проведены фоноскопические и лингвистические судебные экспертизы, осмотры документов, помещений и предметов, выемки, обыски, очные ставки, допросы подозреваемых, обвиняемой и свидетелей. Истребован и проанализирован большой объём должностной документации, регламентирующий служебные полномочия обвиняемой и подчинённых ей сотрудников.

Приговором суда ей назначено наказание в виде 8 лет лишения свободы. Вместе с тем, согласно приговору суда, реальное отбывание наказания в виде лишения свободы осуждённой отсрочено до достижения её ребёнком 14-летия.

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Экс-замначальника свердловского УФССП осудили на 8 лет за взяточничество

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Теги: фссп, приставы, взятка, суд



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