Экс-замначальника свердловского УФССП осудили на 8 лет за взяточничество

Бывшая заместительница руководителя УФССП по Свердловской области признана виновной в получении взятки в особо крупном размере. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления СК России.

Следователи полагают, что с июня 2018 по февраль 2019 годы подсудимая получила от генерального директора одной из коммерческих организаций взятку - 1 миллион 700 тысяч рублей. За эти деньги она помогала взяточнику по нескольким исполнительным производствам, в рамках которых был наложен арест на денежные средства должника и установлен запрет на регистрационные действия с недвижимостью. Передача взятки осуществлялась через посредников, которые "сдали" заговорщиков и были освобождены от уголовного преследования. Взяточник также не будет привлечен к ответственности, так как тоже активно помогал следствию.

По делу были проведены фоноскопические и лингвистические судебные экспертизы, осмотры документов, помещений и предметов, выемки, обыски, очные ставки, допросы подозреваемых, обвиняемой и свидетелей. Истребован и проанализирован большой объём должностной документации, регламентирующий служебные полномочия обвиняемой и подчинённых ей сотрудников.

Приговором суда ей назначено наказание в виде 8 лет лишения свободы. Вместе с тем, согласно приговору суда, реальное отбывание наказания в виде лишения свободы осуждённой отсрочено до достижения её ребёнком 14-летия.