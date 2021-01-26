Мусорщик, напавший на россиян в Турции, арестован

Мусорщик, напавший на россиян в Турции, арестован.

24 января Хасан Хусейн Ю. в районе Бешикташ напал с ножом на трех российский туристов. Сборщик мусора ранил россиян, после чего скрылся. Он был задержан через несколько часов после нападения. На допросе он сказал, что не знает, почему решил напасть на туристов.

Теперь мужчина обвиняется в попытке умышленного убийства.

Раненые россияне — две женщины и мужчина — были госпитализированы. Их жизни ничего не угрожает.

Посольство РФ в Турции призвало своих граждан, находящихся в стране, соблюдать необходимые меры безопасности, передает Коммерсант.