Поместили в отдельный зал Заксобрания: свердловский депутат переносит коронавирус

Депутат Законодательного Собрания Сергей Никонов был болен коронавирусом. В настоящий момент областной парламентарий до сих восстанавливает здоровье после заболевания. Об этом Накануне.RU сообщил источник.

По нашим данным после того как Никонов заразился COVID – 19 мне назначили вирусную терапию. Единоросс принимал триазавирин и азитромицин, а также занимался дыхательной гимнастикой.

Отметим, что сегодня Никонов не был замечен в большом зале Заксобрания. Политик находился в отдельном зале с Вячеславом Погудиным. Однако, тест у Никонова уже отрицательный.