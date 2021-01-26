26 Января 2021
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Политика Свердловская область Уральский ФО
никонов сергей владимирович депутат законодательного собрания свердловской области (2013) | Фото: Накануне.ru

Поместили в отдельный зал Заксобрания: свердловский депутат переносит коронавирус

Депутат Законодательного Собрания Сергей Никонов был болен коронавирусом.  В настоящий момент областной парламентарий до сих восстанавливает здоровье после заболевания. Об этом Накануне.RU  сообщил источник.

По нашим данным после того как Никонов заразился COVID – 19 мне назначили вирусную терапию. Единоросс принимал триазавирин и азитромицин, а также занимался дыхательной гимнастикой.

Отметим, что сегодня Никонов не был замечен в большом зале Заксобрания. Политик находился в отдельном зале с Вячеславом Погудиным. Однако, тест у Никонова уже отрицательный.

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Поместили в отдельный зал Заксобрания: свердловский депутат переносит коронавирус

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Теги: Сергей Никонов, Заксобрание, коронавирус



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