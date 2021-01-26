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тетюхин владислав валентинович президент корпорации всмпо-ависма (2005) | Фото: Накануне.ru

Имя Владислава Тетюхина присвоено одной из улиц Нижнего Тагила

Одной из улиц Нижнего Тагила присвоено имя основателя Уральского клинического лечебно-реабилитационного центра Владислава Тетюхина.

Именем ученого и доктора технических наук названа улица, на которой ранее им же было основано одно из крупнейших медицинских учреждений региона. Соответствующее постановление опубликовано на сайте администрации Нижнего Тагила.

"Присвоить новой улице, образованной в результате разработки проекта планировки и проекта межевания территории жилого района "Александровский" в Тагилстроевском районе города Нижний Тагил, наименование "улица Тетюхина". Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на начальника управления архитектуры и градостроительства администрации города Нижний Тагил И.Б. Бородину", - прописано в документе.

Напомним, что на доме в Верхней Салде, где жил Владислав Тетюхин, в 2019 г. намеревались установить мемориальную доску в его честь. Доктор технических наук, действительный член РАИН скончался 11 апреля на 87-м году жизни после тяжелой болезни. В Уральском клиническом лечебно-реабилитационном центре планируют поставить памятник его основателю.

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Имя Владислава Тетюхина присвоено одной из улиц Нижнего Тагила

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Теги: Владислав Тетюхин, Нижний Тагил, улица



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