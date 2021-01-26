На Южном Урале в январе выросла летальность от коронавируса

В Челябинской области выросла летальность от коронавируса в январе по отношению к декабрю. Об этом на брифинге сообщила первый вице-губернатор региона Ирина Гехт, передает корреспондент Накануне.RU.

"У нас летальность чуть выросла в январе к декабрю. Если говорить об общероссийских трендах, то мы находимся на плато летальности, эта картина характерна для всех регионов. Безусловно, болеть мы стали меньше, но понятно, что это в основном пожилые люди, у которых тяжесть течения заболеваемости гораздо выше. Здесь летальность пока сохраняется такой, поскольку большая часть тяжелых пациентов – это пациенты с хроническими заболеваниями и с другими сопутствующими заболеваниями. У нас практически ушла досуточная летальность, это свидетельствует о том, что достаточно эффективно работает амбулаторное звено. Сейчас мы госпитализируем пожилых людей с сопутствующими заболеваниями с признаками ОРВИ и подозрением на коронавирус", - рассказала она.

По мнению вице-губернатора, в течение месяца ситуация по летальности от коронавирусной инфекции начнет меняться.

Напомним, В Челябинской области снижается заболеваемость коронавирусом. Отмечается снижение количества пневмоний и увеличение количества бессимптомных форм течение заболевания.