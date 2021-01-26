"Березниковский содовый завод" не смог оспорить штраф за загрязнение Камы

"Березниковский содовый завод" не смог оспорить штраф за загрязнение Камы, сообщили Накануне.RU в пресс-службе пермского краевого суда.

После загрязнения реки, должностные лица провели рейдовый осмотр и установили, что произошел выпуск сточных вод из отстойника шламонакопителя №2 путем разлива по пойменной террасе в реке Толыч, которая впадает в Каму.

"Согласно акту обследования территории на предмет соблюдения природоохранных требований при осмотре водоохранной зоны Толыч с северо-восточной части шламонакопителя АО "Березниковского содового завода" обнаружены выходы стоков с него из-под подошвы гидротехнического сооружения. Участки выхода представляют собой ручьи с прозрачной жидкостью, имеют химический запах и впадают в реку Толыч. В водоохранной зоне данной реки в приплотинной части шламонакопителя отмечены три участка, затопленные сточными водами, земная поверхность имеет белесый цвет, местами видны желтые и желто-коричневые пятна. Согласно результатам проведенного исследования проб воды это свидетельствует как об изливе сточных вод, так и о превышении вследствие данного излива предельно-допустимой концентрации вредных веществ", - говорится в сообщении суда.

Березниковский содовый завод был оштрафован на 150 тыс. руб. Предприятие попыталось оспорить это решение. Однако суд оставил жалобу без удовлетворения.

Причиной для принятия решения стало то, что результаты лабораторных исследований проб воды, проведенные "Центром лабораторного анализа и технических измерений по Пермскому краю", выявили наличие превышения содержания хлорид-ионов, сухого остатка относительно предельно - допустимой концентрации вещества в воде реки рыбохозяйственного назначения.

"Березниковский содовый завод" не обеспечило его целостность и допустило попадание сточных вод из него в реку Толыч.