Екатеринбуржец подал в суд на "McDonald's" из-за отказа продать ему "Coca Cola" без маски

Житель Екатеринбурга подал иск к ООО "Региональная сеть предприятий питания" в Чкаловский районный суд из-за отказа сотрудников сети "McDonald's" на Ясной, 2 продавать ему "Coca Cola" без защитной маски. Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе Свердловского областного суда, Владимир И. был убежден, что своим отказом его права на заключение договора купли-продажи были нарушены, а требование надеть маску противоречат Гражданскому кодексу РФ.

В исковом заявлении екатеринбуржец отметил, что в Указе губернатора Свердловской области нет каких-либо указаний хозяйствующим субъектам, которые отказывали бы в обслуживании покупателей без масок. Более того, документ не регламентирует и то, за чей счет должна приобретаться эта маска. В связи с этим Владимир потребовал взыскать с ответчика моральную компенсацию в размере 20 тыс. руб.



"В соответствии со статьями Гражданского кодекса РФ, предприниматель не вправе оказывать предпочтение одному лицу перед другим в отношении заключения публичного договора, за исключением случаев, предусмотренных законом или иными правовыми актами. Таковыми могут выступать нормативные правовые акты в области защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций", - пояснили в пресс-службе.

При этом в суде отметили, что из-за пандемии и риска распространения коронавирусной инфекции, требование к использованию средств индивидуальной защиты при посещении объектов торговли были установлены на региональном уровне. Так, согласно письмам Минпромторга России, Роспотребнадзора, в случае если посетитель отказывается соблюдать вышеуказанные требования, сотрудники кассы обслуживания вправе отказать ему в предоставлении услуг купли-продажи, а также взывать представителей органов внутренних дел для пресечения нарушения.

В связи с этим Чкаловский районный суд отказал екатеринбуржцу в удовлетворении требований. Тогда Владимир И. обратился в Свердловский областной суд, однако и здесь его иск остался без удовлетворения.

