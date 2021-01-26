Названы имена претендентов на пост главы Екатеринбурга. В списке шесть женщин

Сегодня, 26 января, конкурсная комиссия по выбору главы Екатеринбурга начала свою работу.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе городской думы, на первом заседании комиссия приняла от аппарата ЕГД документы от претендентов: заявки, копии паспортов, справки об отсутствии судимости, сведения о трудовой деятельности и образовании.

Всего были рассмотрены пакеты документов 44 участников - преимущественно это жители Екатеринбурга, в том числе шесть женщин.

В список претендентов на пост мэра вошли следующие люди: врио главы города Алексей Орлов, а также Игорь Рубцов, Евгений Лоскутов, Андрей Бычков, Сергей Тиунов, Александр Коткин, Дмитрий Калинин, Александр Куделькин, Максим Яценко, Яков Пятыгин, Мария Штань, Найим Бабаев, Константин Абатуров, Павел Шешулин, Алексей Цирульников, Александр Волков, Алексей Степченко, Михаил Коржев, Илья Филиппов, Виктор Ворожейкин, Михаил Зубарев, Дмитрий Любимов, Юрий Шумков, Олег Комаров, Михаил Гликман, Михаил Белозеров, Кристина Кузнецова, Дмитрий Ноженко, Сергей Вялков, Александр Снигирев, Ольга Полищук, Эдуард Татаринов, Дмитрий Ли, Михаил Лукьянов, Никита Страгис, Илья Долгих, Максим Золотарев, Анна Балтина, Наталья Козлова, Денис Кардаков, Андрей Еланцев, Александр Шитиков, Владислав Постников и Эльмира Сандыкова.

Принести недостающие документы, если такие есть, участники конкурса смогут до конца этой недели. А 1 февраля комиссия начнет работу по собеседованию кандидатов: каждому будет дано до 15 минут на выступление и ответы на вопросы.