Ежегодная конференция "дятловедов" состоится в Екатеринбурге очно

2 февраля в Екатеринбурге состоится традиционная конференция, посвящённая гибели группы Игоря Дятлова, сообщил Накануне.RU глава "Фонда памяти группы Дятлова" Юрий Кунцевич.

Место уточняется – встреча пройдёт в УрФУ или Уральском государственном архитектурном университете. Отметим, в прошлом году на конференции разгорелись жаркие дискуссии.

Напомним, группа Игоря Дятлова трагически погибла на Северном Урале в ночь с 1 на 2 февраля 1959 года. Свой лыжный поход третьей, высшей (на тот момент) категории сложности они приурочили к XXI съезду КПСС. Ребята вышли из Екатеринбурга 23 января 1959 года. По плану, они должны были через Ивдель добраться до Вижая, взойти на гору Холят-Сяхыл и вернуться обратно. 12 февраля туристы должны были послать из Вижая телеграмму об успешном окончании маршрута, а еще через три дня – прибыть в Свердловск. Но известия об этом не поступило ни 12, ни 13 февраля, ни позже. Первыми забеспокоились родные ребят, после чего начались поиски. 6 февраля было заведено дело о гибели группы.

26 февраля 1959 года поисковики Михаил Шаравин и Борис Слобцов нашли на склоне горы изорванную палатку дятловцев, а с 27 числа началась череда более скорбных находок: в лесу, под кедром, нашли тела двух туристов, Юрия Дорошенко и Георгия Кривонищенко. Позже нашли еще троих погибших, четверых из них – лишь в мае. По данным медиков, первая пятерка погибла от переохлаждения. За прошедшие годы исследователи выдвинули почти семь десятков версий случившегося: от лавины до нападения йети. Основными из них считаются лавинная теория, военно-техногенная, убийство зэками Ивдельлага или местными жителями, есть даже версия о "контролируемой поставке КГБ". Но полной ясности в деле нет до сих пор.