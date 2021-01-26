Власти Челябинской области не планируют снимать ковидные ограничения

26 Января 2021
Политика Экономика Общество Конституция РФ Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети 75 лет Победы ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Сибирский ФО Новосибирская область Омская область Республика Тыва Центральный ФО Москва Московская область Воронежская область Липецкая область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
Политика Экономика Общество Конституция РФ Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети 75 лет Победы ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Сибирский ФО Новосибирская область Омская область Республика Тыва Центральный ФО Москва Московская область Воронежская область Липецкая область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
форумfeedback
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

Про приговор ученому Азату Мифтахову

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС
Реклама от YouDo



Общество Челябинская область
Медицинские маски (2020) | Фото: Накануне.RU

Власти Челябинской области не планируют снимать ковидные ограничения

В Челябинской области не планируется в ближайшее время снимать ограничения, введенные из-за распространения коронавирусной инфекции. Об этом на брифинге сообщила первый вице-губернатор региона Ирина Гехт, передает корреспондент Накануне.RU.

Замгубернатора напомнила, что снятие ограничений возможно по предписанию главного санитарного врача Челябинской области, который оценивает эпидситуацию на территории региона. Для этого должны быть выполнены несколько параметров – охват тестирования и коэффициент распространения инфекции 0,8 на протяжении двух недель.

"Он у нас сегодня 0,97. Только несколько дней он снижался до 0,8. Мы достаточно сильно нарастили тестирование, у нас сегодня 200 на 100 тысяч населения. У нас сохраняется количество выявленных за прошедшие сутки, потому что количество тестирований велико. У нас достаточное количество бессимптомных носителей, которых нам дают тестирования в ТРК и поликлиниках в выходные дни. Пока мы о снятии каких-то ограничений речь не ведем. Нам важно еще пережить сезон гриппа, который мы пока не фиксируем. И наверно, на это этапе ограничительные мероприятия оправданы", - подчеркнула она.

Напомним, режим повышенной готовности в регионе продлен до 21 февраля, который предусматривает соблюдение режима самоизоляции для граждан категории "65+". С 19 ноября в регионе введены дополнительные ограничительные меры из-за пандемии коронавируса. Юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям, оказывающим услуги общественного питания, запретили проводить зрелищно-развлекательные мероприятия, в том числе дискотеки, музыкальные представления и танцевальные программы. Концерты с участием зрителей теперь можно будет проводить только по согласованию с областным минкультом и с соблюдением всех рекомендаций Роспотребнадзора.

add_circle ОБСУДИТЬ

Добавить комментарий:

Власти Челябинской области не планируют снимать ковидные ограничения

Уважаемые читатели Накануне.RU! Комментарии проходят премодерацию. подробнее...

Просьба уважать других участников форума и чтить УК РФ! Комментарии, оскорбляющие других людей, имеющие признаки экстремизма, нарушающие многочисленные требования законодательства, публиковаться не будут. Форум наш становится более громоздким, но проявляющий крайне пристальную требовательность к нашей редакции Роскомнадзор диктует условия. Заранее приносим извинения, надеемся на понимание и конструктивную дискуссию.

Текст комментария *

Жирный Подчеркнутый

Ваше имя *



Теги: коронавирус, ограничения, роспотребнадзор, Ирина Гехт,



Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter

Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Последние обсуждения

Экспертное мнение



Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Магазин спецодежды



Мнения из сети