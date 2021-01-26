Власти Челябинской области не планируют снимать ковидные ограничения

В Челябинской области не планируется в ближайшее время снимать ограничения, введенные из-за распространения коронавирусной инфекции. Об этом на брифинге сообщила первый вице-губернатор региона Ирина Гехт, передает корреспондент Накануне.RU.

Замгубернатора напомнила, что снятие ограничений возможно по предписанию главного санитарного врача Челябинской области, который оценивает эпидситуацию на территории региона. Для этого должны быть выполнены несколько параметров – охват тестирования и коэффициент распространения инфекции 0,8 на протяжении двух недель.

"Он у нас сегодня 0,97. Только несколько дней он снижался до 0,8. Мы достаточно сильно нарастили тестирование, у нас сегодня 200 на 100 тысяч населения. У нас сохраняется количество выявленных за прошедшие сутки, потому что количество тестирований велико. У нас достаточное количество бессимптомных носителей, которых нам дают тестирования в ТРК и поликлиниках в выходные дни. Пока мы о снятии каких-то ограничений речь не ведем. Нам важно еще пережить сезон гриппа, который мы пока не фиксируем. И наверно, на это этапе ограничительные мероприятия оправданы", - подчеркнула она.

Напомним, режим повышенной готовности в регионе продлен до 21 февраля, который предусматривает соблюдение режима самоизоляции для граждан категории "65+". С 19 ноября в регионе введены дополнительные ограничительные меры из-за пандемии коронавируса. Юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям, оказывающим услуги общественного питания, запретили проводить зрелищно-развлекательные мероприятия, в том числе дискотеки, музыкальные представления и танцевальные программы. Концерты с участием зрителей теперь можно будет проводить только по согласованию с областным минкультом и с соблюдением всех рекомендаций Роспотребнадзора.