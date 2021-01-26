В Пулково пилота самолета, заходившего на посадку, ослепили лазером

В санкт-петербургском аэропорту Пулково городская транспортная прокуратура проверяет инцидент с ослеплением лазером экипажа воздушного судна.

"По предварительным данным, 25.01.2021 при заходе на посадку в аэропорт Пулково экипаж воздушного судна авиакомпании Руслайн, следующий по маршруту Ханты-Мансийск - Санкт-Петербург, доложил об ослеплении лазером зеленого цвета", - говорится в сообщении надзорного ведомства.

Северо-Западная транспортная прокуратура, взявшая инцидент на контроль, сообщила, что на безопасность полетов он не повлиял – самолет благополучно совершил посадку.