26 Января 2021
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Происшествия Свердловская область
(2004) |

Школьный медик из Екатеринбурга решил не вызывать скорую из-за сотрясения у ребенка

В школе №77 Екатеринбурга медсестра решила не вызывать "скорую помощь", после того, как к ней обратился травмированный третьеклассник. Об этом сообщает автор публикации в "Типичный Екатеринбург" со ссылкой на рассказ матери пострадавшего.

Согласно ее словам, сына уронил на пол другой школьник, из-за чего мальчик ударился головой об пол. Несмотря на то, что по словам матери, ребенок жаловался на головокружение, тошноту, сонливость и вялость, школьная медсестра только приложила холодное к месту ушиба и отправила ребенка обратно на уроки.

После того, как классная руководительница сообщила о произошедшем матери школьника, женщина отправилась в учебное учреждения, вызвав "скорую". По ее словам, симптомы были налицо, ребенок чувствовал себя плохо, а впоследствии медики зафиксировали сотрясение головного мозга и гематому и отправили мальчика на двухнедельное лечение.

В свою очередь, по словам директора школы Ларисы Ежовой, медсестра заверила, что сразу же осмотрела ребенка, однако никаких симптомов сотрясения или других травм у него не обнаружила. Более того, ребенок, по ее словам, ни на что не жаловался, поэтому повторный осмотр она решила провести только через час.

Директор школы также заверила, что если бы медсестра обнаружила у ребенка какие-либо травмы, то обязательно вызвала бы бригаду "скорой помощи", поскольку за время совместной работы к данной сотрудницей у школы ни разу не возникало каких-либо замечаний.

В то же время, обеспокоенная мать ребенка уверена, что медсестра проявила безразличие к ситуации.

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Школьный медик из Екатеринбурга решил не вызывать скорую из-за сотрясения у ребенка

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Теги: школа, сотрясение, ребенок, скорая помощь, медсестра



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