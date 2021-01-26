26 Января 2021
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Политика За рубежом
Владимир Путин, Джузеппе Конте (2018) | Фото: kremlin.ru

Премьер-министр Италии подал в отставку на фоне политического кризиса в стране

Премьер-министр Италии Джузеппе Конте подал во вторник прошение об отставке главе государства. Таким образом он открыл возможность для начала официальных переговоров о преодолении политического кризиса, передает Reuters со ссылкой на заявление канцелярии президента.

Президент Италии Серджио Маттарелла начнет консультации с лидерами партий в среду днем, говорится в заявлении его офиса. Там же отмечается, что Конте попросили остаться в качестве исполняющего обязанности главы правительства, пока переговоры продолжаются.

Конте потерял абсолютное большинство в верхней палате парламента на прошлой неделе, когда его партнер по коалиции - партия Italia Viva, возглавляемая бывшим премьер-министром Маттео Ренци, объявила о выходе из этой самой коалиции из-за действий правительства в условиях пандемии, локдауна и экономической рецессии.

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Премьер-министр Италии подал в отставку на фоне политического кризиса в стране

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Теги: джузеппе конте, политический кризис, италия, отставка



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