Премьер-министр Италии подал в отставку на фоне политического кризиса в стране

Премьер-министр Италии Джузеппе Конте подал во вторник прошение об отставке главе государства. Таким образом он открыл возможность для начала официальных переговоров о преодолении политического кризиса, передает Reuters со ссылкой на заявление канцелярии президента.

Президент Италии Серджио Маттарелла начнет консультации с лидерами партий в среду днем, говорится в заявлении его офиса. Там же отмечается, что Конте попросили остаться в качестве исполняющего обязанности главы правительства, пока переговоры продолжаются.

Конте потерял абсолютное большинство в верхней палате парламента на прошлой неделе, когда его партнер по коалиции - партия Italia Viva, возглавляемая бывшим премьер-министром Маттео Ренци, объявила о выходе из этой самой коалиции из-за действий правительства в условиях пандемии, локдауна и экономической рецессии.