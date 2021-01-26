26 Января 2021
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Общество За рубежом
Telegram, Телеграм, мессенджер (2017) | Фото: appleinsider.ru

В США подали иск с требованием удалить Telegram из Google Play

Глава американской некоммерческой организации Coalition for a Safer Web ("Коалиция за безопасный интернет"), экс-посол США в Марокко Марк Гинсберг потребовал от компании Google удалить мессенджер Telegram из магазина приложений Google Play.

Организация подала в суд на Alphabet, материнскую компанию Google, передает Bloomberg.

В иске говорится, что мессенджер нужно убрать из свободного доступа из-за распространения угроз и насилия. Также утверждается, что через Telegram координируют акции насилия на почве расизма.

Ранее НКО подала аналогичный иск в отношении компании Apple, требуя удалить приложение в App Store.

Создатель Telegram Павел Дуров ответил на обвинения американской правозащитной организации, рассказав о сотнях заблокированных в постов с призывами к насилию.

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В США подали иск с требованием удалить Telegram из Google Play

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Теги: Telegram, Google Play, Coalition for a Safer Web



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