В США подали иск с требованием удалить Telegram из Google Play

Глава американской некоммерческой организации Coalition for a Safer Web ("Коалиция за безопасный интернет"), экс-посол США в Марокко Марк Гинсберг потребовал от компании Google удалить мессенджер Telegram из магазина приложений Google Play.

Организация подала в суд на Alphabet, материнскую компанию Google, передает Bloomberg.

В иске говорится, что мессенджер нужно убрать из свободного доступа из-за распространения угроз и насилия. Также утверждается, что через Telegram координируют акции насилия на почве расизма.

Ранее НКО подала аналогичный иск в отношении компании Apple, требуя удалить приложение в App Store.

Создатель Telegram Павел Дуров ответил на обвинения американской правозащитной организации, рассказав о сотнях заблокированных в постов с призывами к насилию.