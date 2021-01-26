В Челябинской области снижается заболеваемость коронавирусом

В Челябинской области снижается заболеваемость коронавирусом. Об этом на брифинге сообщила первый вице-губернатор региона Ирина Гехт, передает корреспондент Накануне.RU.

"Ситуация хотя и остается напряженной, но совершенно с четко выраженным трендом на снижение заболеваемости. В общей структуре заболеваемости видим снижение количества пневмоний и увеличение количества бессимптомных форм течение заболевания, что тоже свидетельствует о том, что тяжесть заболевания изменяется в сторону более легких форм", - подчеркнула она.

Это, по словам замгубернатора, позволяет решать главную задачу – перевод медицины на плановое оказание помощи. В настоящий момент в регионе открыто 5 тыс. 422 койки для пациентов с коронавирусом, в пиковый период это показатель достигал почти 8 тыс. Свободный коечный фонд в настоящий момент составляет 29,5%.

В связи с этим принято решение начать четвертый этап возвращение коек в плановое оказание помощи. Так, к плановой работе вернется один корпус ГКБ №8 и ряд других больниц.

Стоит отметить, что уровень заболеваемости ОРВИ в области на 4% ниже эпидпорога. При этом штаммов гриппа в настоящий момент не выявлено.