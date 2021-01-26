Губернаторы не согласны отдавать Москве право отзывать региональных министров здравоохранения

Госдума сегодня в первом чтении приняла правительственный законопроект, который обяжет губернаторов согласовывать с федеральным Минздравом кандидатуры на пост региональных министров здравоохранения.

Поручение разработать такой законопроект в конце прошлого года дал Владимир Путин. Точнее, это всего лишь возвращение нормы, которая действовала до 2015 года. Кстати, выступая в Госдуме с защитой законопроекта представитель Минздрава России так и не смогла толком объяснить, что же изменилось шесть лет назад и что вновь поменялось в прошлом году.

Впрочем, прошлогодние изменения прокомментировали представители всех партий, многие (например, Андрей Альшевских из Свердловской области) вспоминали смену министров здравоохранения в своих регионах в 2020 году на фоне скандалов, критики из Москвы и – особенно – "снизу": от простых врачей, руководителей больниц и пациентов.

Многие депутаты раскритиковали законопроект за то, что он предусматривает согласование с Москвой назначения министра, но не дает механизма его увольнения "в случае утраты доверия". Замминистра здравоохранения России Александра Дронова рассказала, что первоначально законопроект предусматривал такой механизм, но "ряд регионов выразил возражения". Губернаторы противятся отъему у них рычагов власти.

Тем не менее, глава думского комитета по охране здоровья Дмитрий Морозов предложил коллегам ко второму чтению подумать над механизмом отзыва некомпетентного министра.

Также в законе пока что не обозначен механизм решения конфликтов, если федеральное министерство с первого раза не согласует кандидата для региона. Кроме того, правительство самостоятельно будет формировать требования к кандидатам. На словах Дронова пообещала, что "это должен быть человек с медобразованием и опытом в этой сфере, должны быть навыки в управлении финансами и персоналом, понимание юридических основ".