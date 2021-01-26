26 Января 2021
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Политика В бывшем СССР Украина
столкновения под Верховной радой, Украина (2019) | Фото: Facebook, Виктор Зубрицкий

СВР Украины обвиняет Россию в недовольстве людей ростом тарифов

Служба внешней разведки Украины выпустила "белую книгу" об угрозах безопасности в 2021 году. Главной угрозой в ней ожидаемо стала Россия, которая упоминается более ста раз.
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Россия обвиняется в "манипуляциях" с вакциной от коронавируса для усиления своего влияния в мире. И в том, что пытается не допустить на Украине "опережающих Россию темпов экономического развития, качества и уровня жизни населения". То есть, проще говоря, виновата в экономических проблемах Украины.

Также Россия виновата в попытке решить свои демографические проблемы за счет Украины, имеется в виду облегчение получения гражданства РФ. Характерно, что европейский "безвиз" такой же попыткой со стороны Европы не назван.

Москва обвиняется и в том, что не допускает США в "нормандский формат", пытается захватить власть на Украине, не допускает украинского сценария "реинтеграции" Донбасса.

Особенно смешным выглядят утверждения, что Россия скоро вбросит ряд враждебных нарративов с целью раскачать ситуацию: "якобы Президент и правящая партия "не оправдали надежд народа Украины" в части, касающейся прекращения войны на востоке Украины" и "якобы политика действующей украинской власти отрезала все пути для политического возвращения Донбасса". То есть в Киеве стелют соломку под свои провалы. Судя по настроениям населения, уже поздно.

Не менее комичным является попытка импортозамещения. СВР Украины считает, что тем самым Россия готовит "создание предпосылок для снижения рейтингов [украинской] власти, а также вытеснение украинских производителей по отдельным секторам российского рынка". То есть Россия якобы действует в целях насолить украинской власти. Получается ли при этом, что в Киеве хотят продолжать торговать с "агрессором", неясно, в документе об этом не сказано.

Еще одним смешным утверждением есть то, что недовольство ростом коммунальных тарифов раздувается Россией, а некоторые украинские СМИ это поддерживают. Означает ли это, что нельзя поднимать проблему повышения тарифов или люди должны приветствовать их повышение, в документе тоже не говорится.

В целом все проблемы Украины имеют своей причиной Россию - такая основная мысль сквозит в документе.

К слову, президент России Владимир Путин имеет "все более очевидные проблемы со здоровьем", считают в Киеве.

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СВР Украины обвиняет Россию в недовольстве людей ростом тарифов

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Теги: Украина, Россия, тарифы



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