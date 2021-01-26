Губернатор и глава Росатома открыли аэропорт Челябинска после ребрендинга

В Челябинске прошло открытие аэропорта имени Игоря Курчатова после завершения ребрендинга. Губернатор Алексей Текслер вместе с гендиректором госкорпорации "Росатом" Алексеем Лихачёвым и председателем совета директоров "АЕОН" Романом Троценко осмотрели терминал, сообщили Накануне.RU в пресс-службе главы региона.

В аэропорту появились арт-объекты и интерактивные элементы, с помощью которых пассажиры смогут узнать больше о мирном атоме и Игоре Курчатове. Также в новом терминале появился кинозал, где пассажиры могу ознакомиться с рассекреченной в год 75-летия атомной промышленности рукописью Игоря Курчатова. Подзарядить телефоны в зоне ожидания можно от инсталляции "Зарядись атомом". Коридор прилета, залы аэропорта, колонны оформлены паттернами научно-популярного характера и рассказывают пассажирам о Челябинске, атоме и авиации.

Кроме того, в рамках открытия состоялась демонстрация работы навигации по аэропорту с помощью приложения. Для нее использована технология дополненной реальности: летящий нейтрон указывает путь к "ядру" — к нужной стойке регистрации или выходу на посадку.

"В новом аэропорту на каждой стене, в каждом уголке - связь с наукой. Можно с помощью гаджета рассмотреть и изучить информацию, которая здесь буквально на каждом шагу. С эстетической точки зрения аэропорт выглядит достойно", - подчеркнул Алексей Текслер.

Алексей Лихачёв отметил, что новое содержание аэропорта – это интеллектуальная инвестиция Росатома.

Роман Троценков в свою очередь напомнил, что челябинский аэропорт единственный на Урале имеет третью категорию ICAO, когда возможна слепая посадка в любую погоду любого типа воздушного судна. При этом новый терминал спроектирован так, что его можно расширять. Такие планы у компании есть.