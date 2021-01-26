Губернатор и глава Росатома открыли аэропорт Челябинска после ребрендинга

26 Января 2021
Политика Экономика Общество Конституция РФ Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети 75 лет Победы ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Сибирский ФО Новосибирская область Омская область Республика Тыва Центральный ФО Москва Московская область Воронежская область Липецкая область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
Политика Экономика Общество Конституция РФ Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети 75 лет Победы ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Сибирский ФО Новосибирская область Омская область Республика Тыва Центральный ФО Москва Московская область Воронежская область Липецкая область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
форумfeedback
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

Про приговор ученому Азату Мифтахову

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС
Реклама от YouDo



Общество Челябинская область
аэропорт Челябинска, Алексей Текслер, (2021) | Фото: пресс-служба губернатора Челябинской области

Губернатор и глава Росатома открыли аэропорт Челябинска после ребрендинга

В Челябинске прошло открытие аэропорта имени Игоря Курчатова после завершения ребрендинга. Губернатор Алексей Текслер вместе с гендиректором госкорпорации "Росатом" Алексеем Лихачёвым и председателем совета директоров "АЕОН" Романом Троценко осмотрели терминал, сообщили Накануне.RU в пресс-службе главы региона.

В аэропорту появились арт-объекты и интерактивные элементы, с помощью которых пассажиры смогут узнать больше о мирном атоме и Игоре Курчатове. Также в новом терминале появился кинозал, где пассажиры могу ознакомиться с рассекреченной в год 75-летия атомной промышленности рукописью Игоря Курчатова. Подзарядить телефоны в зоне ожидания можно от инсталляции "Зарядись атомом". Коридор прилета, залы аэропорта, колонны оформлены паттернами научно-популярного характера и рассказывают пассажирам о Челябинске, атоме и авиации.

аэропорт Челябинска, Алексей Текслер,(2021)|Фото: пресс-служба губернатора Челябинской области

Кроме того, в рамках открытия состоялась демонстрация работы навигации по аэропорту с помощью приложения. Для нее использована технология дополненной реальности: летящий нейтрон указывает путь к "ядру" — к нужной стойке регистрации или выходу на посадку.

"В новом аэропорту на каждой стене, в каждом уголке - связь с наукой. Можно с помощью гаджета рассмотреть и изучить информацию, которая здесь буквально на каждом шагу. С эстетической точки зрения аэропорт выглядит достойно", - подчеркнул Алексей Текслер.

аэропорт Челябинска, Алексей Текслер,(2021)|Фото: пресс-служба губернатора Челябинской области

Алексей Лихачёв отметил, что новое содержание аэропорта – это интеллектуальная инвестиция Росатома.

Роман Троценков в свою очередь напомнил, что челябинский аэропорт единственный на Урале имеет третью категорию ICAO, когда возможна слепая посадка в любую погоду любого типа воздушного судна. При этом новый терминал спроектирован так, что его можно расширять. Такие планы у компании есть.

аэропорт Челябинска,(2021)|Фото: пресс-служба губернатора Челябинской области

add_circle ОБСУДИТЬ

Добавить комментарий:

Губернатор и глава Росатома открыли аэропорт Челябинска после ребрендинга

Уважаемые читатели Накануне.RU! Комментарии проходят премодерацию. подробнее...

Просьба уважать других участников форума и чтить УК РФ! Комментарии, оскорбляющие других людей, имеющие признаки экстремизма, нарушающие многочисленные требования законодательства, публиковаться не будут. Форум наш становится более громоздким, но проявляющий крайне пристальную требовательность к нашей редакции Роскомнадзор диктует условия. Заранее приносим извинения, надеемся на понимание и конструктивную дискуссию.

Текст комментария *

Жирный Подчеркнутый

Ваше имя *



Теги: аэропорт, реконструкция, Алексей Текслер, Росатом,



Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter

Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Последние обсуждения

Экспертное мнение



Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Магазин спецодежды



Мнения из сети