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гора качканар монастырь шадтчуплинг (2018) | Фото: Накануне.ru

Свердловский вице-губернатор о буддистах: нахождение на горе Качканар небезопасно для их жизни

Во вторник в правительстве Свердловской области под руководством вице-губернатора Сергея Бидонько прошло очередное совещание по ситуации с буддистской общиной "Шедруб Линг" на горе Качканар.

Напомним, в октябре 2020 года Качканарский горно-обогатительный комбинат и буддисты подписали документ, по которому все желающие могут посещать сооружения два раза в неделю – в субботу и воскресенье и в дни буддистских праздников. Это было сделано для того, чтобы не мешать разработкам ГОКа. Однако впоследствии члены общины категорически отказались уезжать с горы.

Как сообщили Накануне.RU в департаменте информационной политики Свердловской области, сегодня представители ЕВРАЗа в очередной раз выразили готовность взять под круглосуточную охрану имущество монастыря в будние дни, когда идут производственные работы и представители общины не могут находиться на этой территории.

Сергей Бидонько(2021)|Фото: Департамент информационной политики Свердловской области

Как заявил сегодня Бидонько, Качканарский ГОК все соглашения выполнил в полном объеме: порядок посещения подготовлен с учетом требований безопасности при проведении буровзрывных работ.

"Безопасность людей – это основное и главное требование. Однако обязательства, которые взяла на себя буддистская община, не выполнены или выполнены не в полном объеме. В нарушение согласованного графика посещения сооружений на горе Качканар постоянно находятся представители общины, и это небезопасно для их жизни", - отметил вице-губернатор.

Представитель буддистской общины Шедруб Линг(2021)|Фото: Департамент информационной политики Свердловской области

По итогам совещания "Шедруб Линг" дали срок до 1 февраля, чтобы выехать из комплекса на горе.

Напомним, ранее уральские буддисты обратились за помощью к губернатору Евгению Куйвашеву.

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Свердловский вице-губернатор о буддистах: нахождение на горе Качканар небезопасно для их жизни

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Теги: Бидонько, буддисты, Качканар, Шедруб Линг, гора



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