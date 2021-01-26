Хинштейн отозвал запросы о наказании ударившего женщину полицейского

Глава комитета Госдумы по информполитике Александр Хинштейн отозвал запросы в Следственный комитет и Генпрокуратуру с просьбой наказать силовика, ударившего женщину ногой на митинге в Санкт-Петербурге.

Напомним, ранее петербургский полицейский, ударивший женщину во время незаконного митинга, 24 января пришел к ней в больницу с цветами и извинениями. "Извините, меня за пять минут до этого залили газом. У меня запотело забрало, я не видел, что происходит", - оправдался он.

Хинштейне в твиттере сообщил, что подробно обсудил инцидент с руководством МВД и прокуратуры. По словам парламентария, полицейский, действительно, перед этим подвергся нападению, и "воспринял бежавшую наперерез ему женщину как реальную угрозу, жестко на нее среагировав". "Это серьезно меняет дело, поэтому отзываю свои запросы", - написал Хинштейн.

Как сообщалось, Маргарита Юдина, которая получила удар в живот от полицейского, намерена подать заявление в Следственный комитет России.