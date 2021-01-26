В тюменской больнице ввели в строй вертолетную площадку

На территории Тюменской ОКБ № 2 ввели в строй вертолетную площадку, сообщил губернатор Тюменской области Александр Моор на своей странице в соцсети "ВКонтакте", передает корреспондент Накануне.RU.

"Это серьезный шаг в развитии санавиации региона. В скором времени мы сможем сократить в разы время доставки в тюменские клиники экстренных пациентов из удаленных районов области, мест ДТП или ЧС", - заявил губернатор.

По его словам, площадку построили по поручению президента РФ Владимира Путина в рамках нацпроекта "Здравоохранение".

