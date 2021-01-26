Глава Роспотребнадзора рассказала, когда в России начнут вакцинировать иностранцев

Глава Роспотребнадзора Анна Попова сообщила, что иностранцы, живущие в России, тоже будут прививаться, но после того, как в достаточном объеме вакцинацией от коронавируса будут охвачены граждане РФ.

"Главная задача [вакцинации] - охватить максимальное количество граждан России", - напомнила Попова, выступая в Госдуме.

Она отметила, что сейчас приоритет по вакцинации имеют россияне старшего возраста, люди с хроническими заболеваниями и работники профессий, вынужденные общаться с большим количеством людей.

Мы определили приоритет. Как только появится возможность прививать неграждан, это тоже будет сделано", - добавила Попова.

Как ранее сообщало Накануне.RU, ранее глава совета по правам человека при президенте РФ Валерий Фадеев высказался за поголовную вакцинацию без требования предоставления полиса ОМС и даже паспорта гражданина России.