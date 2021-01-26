В Югре сменился глава департамента экономического развития

По собственному желанию ушёл в отставку глава департамента экономического развития Николай Милькис, сообщили Накануне.RU в департаменте общественных и внешних связей Югры.

"Работа в округе с командой профессионалов – важный этап моей жизни. Благодарю за эти годы плодотворной деятельности губернатора Наталью Комарову, всю команду Югры, – сказал Николай Милькис. – Югра – регион настоящих сибиряков, настоящая кузница кадров. Невозможно приехать сюда и не проникнуться духом этого прекрасного региона. Покидаю округ с самыми теплыми воспоминаниями о Югре и югорчанах", - сказал Милькис.

И.о. руководителя назначена замглавы департамента Лариса Шанаурина.