Работники АО "Уралэлектромедь" удостоились звания "Заслуженный металлург РФ"

Согласно указу президента России Владимира Путина, четверо сотрудников АО "Уралэлектромедь" удостоились чести носить почетное звание Заслуженного металлурга РФ. Государственными наградами были отмечены: плавильщик медеплавильного цеха Олег Акулов, литейщик цветных металлов производства медной катанки Павел Зотеев, оцинковщик горячим способом производства стальных конструкций Владимир Мухортиков и аппаратчик-гидрометаллург химико-металлургического цеха Надежда Гараева.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе УГМК, для присуждения столь почетного звания необходима высокая квалификация и профессионализм, а также инновационный подход в работе и преданность своему делу.

Олег Акулов проработал на производстве 30 лет и за это время сумел подняться со второго до шестого разряда мастерства. Акулов также был одним из первых, кто освоил "автоматику" на третьей анодной печи, чтобы потом работать и на всех остальных. в 2003 г. принял активное участие в запуске газоочистных сооружений цеха и позже в 2012 г. еще пяти анодных печей цеха.

Из 40 лет, 21 год Павел Зотеев посвятил работе литейщиком цветных металлов на "катанке" и 15, возглавляя бригаду литейщиков. Он не только занимался монтажными и пуско-наладочными работами, но и участвовал в освоении уникального импортного оборудования по производству медной катанки. При нем также были внедрены системы высокого давления подачи эмульсии на клети прокатного стана. Все это заметно отразилось на качестве готовой продукции.

Владимир Мухортиков пришел в "Уралэлектромедь" в 1991 г. на должность чистильщика медеплавильном цехе и уже в 2000 г. перешел на должность обработчика матричных листов в цех электролиза меди. Позже, когда в 2005 г. на производстве был открыт цех горячего цинкования, перешел на место оцинковщика. За все время своей трудовой деятельности Мухортиков успел поучаствовать в пуске линии цинкования мелких изделий. В 2014 г. с другими работниками цеха и со специалистами немецкой фирмы Pilling занимался заменой основной ванны цинкования, а спустя два года его цех оцинковал рекордное 50 тыс. т. продукции. За 15 лет работы эта цифра составила 516 тыс. 691 т. металлоконструкций.

Надежда Гараева 19 лет отработала в химико-металлургическом цехе в отделении переработки промпродуктов. За 35 лет на производстве успела поучаствовать в наладке оборудования и технологий и внедрении новых процессов очистки промрастворов. В 2005 г. отличилась в строительстве участка по переработке промышленных растворов отделения горячего цинкования ПСК и химико-металлургического цеха, а в 2013 г. в запуске в эксплуатацию модернизированных линий нейтрализации промышленных и ливневых стоков.

Все четверо ранее уже удостаивались корпоративных и правительственных наград за достижения в профессиональной деятельности. А в ноябре 2020 г. почетное звание "Заслуженный работник транспорта РФ" было присвоено машинисту железнодорожного крана железнодорожного цеха АО "Уралэлектромедь" Дамиру Махиянову.