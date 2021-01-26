26 Января 2021
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Спорт Свердловская область
Денис Кулаков (2020) | Фото: Накануне.RU

ФК "Урал" продлил контракт с капитаном команды Денисом Кулаковым

Екатеринбургский ФК "Урал" продлил контракт с лидером обороны Денисом Кулаковым.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе уральской команды, срок действия прежнего контракта с капитаном истекал летом 2021 года. Сегодня договор с 34-летним защитником был продлен и будет действовать до лета 2022 года.

В составе клуба из Екатеринбурга Кулаков выступает уже пять с половиной лет. К этому моменту Денис провел за "Урал" 161 матч в Российской Премьер-лиге, а в первой части нынешнего сезона отыграл без замен все поединки РПЛ.

Напомним, завтра "Урал" проведет контрольный матч с действующим чемпионом России - питерским "Зенитом". Встреча пройдет в ОАЭ в необычном формате.

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ФК "Урал" продлил контракт с капитаном команды Денисом Кулаковым

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Теги: Урал, Кулаков, защитник, контракт



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