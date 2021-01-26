В Ноябрьске родственник умершего напал на врачей "скорой"

В Ноябрьске напали на медиков "скорой", передаёт корреспондент Накануне.RU.

"На бригаду "скорой", которая прилетела на помощь к человеку без признаков жизни, мужчина набросился с кулаками за якобы долгий доезд. Четыре минуты от станции скорой помощи до восьмого микрорайона", - сетует в своём Instagram главный врач городской станции "Скорой помощи" Виктор Гордиенко.

Он отмечает, что если у кого-то есть вопросы к "скорой", можно задать их по телефону, через аккаунты, "в личку",

"Готов даже ответить на вопросы, касающиеся тонкостей манипуляций, которые проводят наши сотрудники во время оказания экстренной помощи", - уточнил он.

Отметим, подобные случаи происходят в Ноябрьске регулярно. В феврале 2016 г. врачей "скорой" взяли в заложники ради наркотика. В ноябре того же года отец Житель напал на бригаду "скорой помощи", когда она приехала на вызов к его больному ребенку. В ноябре 2018-го врачи уехали от вызвавшего их человека из-за конфликта с ним.