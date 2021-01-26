В Москве за нападения на силовиков задержали двух участников акции 23 января

В Москве задержаны два участника несанкционированной акции 23 января, подозреваемых в нападениях на силовиков.

Как сообщили в Следственном комитете РФ, один из них несколько раз ударил по голове полицейского, второй, находясь в автомобиле, на требование остановиться, наехал на стража порядка.

Задержанным вменяют ст. 318 УК (применение насилия в отношении представителя власти).

Ранее суды Москвы назначили аресты 30 участникам акции протеста в поддержку политика Алексея Навального. Оштрафованы 64 человека. Всего было составлено 448 административных протоколов. Большинство протоколов составлены за "нарушение установленного порядка организации либо проведения собрания, митинга, демонстрации".