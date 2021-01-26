"Он принял предложение". Глава Каменска-Уральского станет вице-губернатором

Глава Каменска-Уральского Алексей Шмыков переходит на работу в правительство Свердловской области. Об этом сообщил губернатор Евгений Куйвашев.

Как рассказал глава региона в своем Instagram, сегодня он находится с рабочим визитом в муниципалитете. В ходе встречи они обсудили со Шмыковым различные вопросы, в том числе ситуацию с коронавирусом и развитие города.

"В ближайшее время у Алексея Викторовича истекает срок полномочий. Он принял мое предложение о переходе в правительство области на должность моего заместителя", - рассказал Евгений Куйвашев.

Губернатор выразил надежду, что результаты, достигнутые в Каменске-Уральском при Шмыкове, будут сохранены.

"Мы, со своей стороны, окажем городу всю необходимую поддержку", - пообещал он.

Как сообщало Накануне.RU, сегодня стало известно, что вице-губернатор Свердловской области Сергей Бидонько может сохранить свой пост, несмотря на претензии к нему со стороны прокуратуры.