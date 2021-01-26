26 Января 2021
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Политика Свердловская область Уральский ФО
Евгений Куйвашев, Алексей Шмыков (2021) | Фото: Департамент информационной политики Свердловской области

"Он принял предложение". Глава Каменска-Уральского станет вице-губернатором

Глава Каменска-Уральского Алексей Шмыков переходит на работу в правительство Свердловской области. Об этом сообщил губернатор Евгений Куйвашев.

Как рассказал глава региона в своем Instagram, сегодня он находится с рабочим визитом в муниципалитете. В ходе встречи они обсудили со Шмыковым различные вопросы, в том числе ситуацию с коронавирусом и развитие города.

"В ближайшее время у Алексея Викторовича истекает срок полномочий. Он принял мое предложение о переходе в правительство области на должность моего заместителя", - рассказал Евгений Куйвашев.

Евгений Куйвашев, Алексей Шмыков(2021)|Фото: ДИП

Губернатор выразил надежду, что результаты, достигнутые в Каменске-Уральском при Шмыкове, будут сохранены.

"Мы, со своей стороны, окажем городу всю необходимую поддержку", - пообещал он.

Как сообщало Накануне.RU, сегодня стало известно, что вице-губернатор Свердловской области Сергей Бидонько может сохранить свой пост, несмотря на претензии к нему со стороны прокуратуры.

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"Он принял предложение". Глава Каменска-Уральского станет вице-губернатором

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Теги: Шмыков, Куйвашев, Каменск-Уральский



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