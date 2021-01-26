26 Января 2021
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Политика Челябинская область
Портфель (2020) | Фото: Накануне.RU

В Челябинской области выбрали победителей повторного конкурса на пост главы района

Нового главу Катав-Ивановского района выберут из двух кандидатов. По итогам повторного конкурса на пост претендуют бывший глава ЗАТО Трехгорный Николай Шиманович и первый заместитель главы Усть-Катавского городского округа Сергей Харитонов, сообщили Накануне.RU в пресс-службе администрации района.

Напомним, в ноябре 2020 г. в Катав-Ивановском районе сорвали выборы главы муниципалитета. Большинство депутатов проголосовали против единственного кандидата действующего главы района Евгения Киршина, который руководил муниципалитетом с 2011 года. В муниципалитете был объявлен повторный конкурс, в котором приняли участие 13 человек, в том числе и действующий глава района Евгений Киршин.

Однако на прошлой неделе Киршин добровольно отозвал свою кандидатуру, а экс-главу района Марата Шаюкова отстранили от конкурса из-за непогашенной судимости. Перед началом заседания конкурсной комиссии взяли самоотвод Екатерина Куликова и Иван Решетов.

Кандидаты прошли тестирование на знание основ законодательства в сфере муниципального управления и представили свои программы развития муниципалитета. Победителями стали Николай Шиманович и Сергей Харитонов.

Нового главу района выберут депутаты 28 января.

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В Челябинской области выбрали победителей повторного конкурса на пост главы района

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Теги: Евгений Киршин, выборы, глава района, конкурс,



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