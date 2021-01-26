26 Января 2021
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КоАП, кодексы РФ, закон, законодательство (2015) | Фото: tv2.tomsk.ru

Госдума одобрила штрафы за рекламу "веселящего газа"

Госдума приняла сразу во втором и третьем чтениях поправки в КоАП, которые предусматривают ответственность за рекламу и пропаганду закиси азота ("веселящий газ").
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В конце декабря минувшего года Владимир Путин подписал ранее одобренный парламентом закон об ограничении оборота закиси азота. Он вступил в силу с 1 января.

"Использование (потребление) физическими лицами закиси азота, являющейся одурманивающим веществом, не по назначению в целях изменения состояния организма человека, не связанного с медицинским вмешательством и медицинской помощью, запрещается", - говорится в законе. Этот же документ запрещает пропаганду и рекламу "веселящего газа", но за нарушение этого положения до сих пор отсутствовало наказание.

Напомним, группа депутатов предложила ввести штрафы за рекламу закиси азота для граждан в размере от 1 до 2 тыс. руб. с конфискацией рекламной продукции и оборудования для ее изготовления. Для должностных лиц штраф должен составлять уже от 10 до 20 тыс. руб., для ИП – те же последствия, что и для должностных лиц, но предусмотрена еще и приостановка деятельности на срок до 30 суток с конфискацией рекламной продукции. Наконец, юридические лица могут поплатиться суммой от 50 до 150 тыс. руб., с конфискацией рекламной продукции и приостановкой деятельности до 30 суток.

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Госдума одобрила штрафы за рекламу "веселящего газа"

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Теги: госдума, третье чтение, веселящий газ, закись азота, реклама, пропаганда, коап, штраф



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Ранее 26.01.2021 09:22 Мск Госдума рассмотрит закон о штрафах за рекламу "веселящего газа"

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