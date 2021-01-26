26 Января 2021
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Политика В России
Дмитрий Песков (2015) | Фото: Накануне.RU

Песков рассказал, кто является владельцем дворца в Геленджике

Владельцем дворца в Геленджике является предприниматель - один или даже несколько, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Представитель Кремля отметил, что это "очевидно". "Действительно, это большой объект, хорошо известный в Геленджике. И один или несколько прямо или опосредованно владеют этим объектом", - цитирует Пескова "Интерфакс".

Однако в Кремле не имеют права разглашать имена этих владельцев, "это просто было бы некорректно", заявил пресс-секретарь.

Напомним, в фильме оппозиционера Алексея Навального говорится о роскошной резиденции на Черноморском побережье, которая, якобы, через подставные лица принадлежит президенту России.

Накануне Владимир Путин впервые прокомментировал расследование про "дворец в Геленджике". Он заявил, что фильм не смотрел "за отсутствием времени для просмотра таких фильмов, но листал подборку кадров".

Президент отметил, что ничего из собственности из "расследования" Навального не принадлежит и не принадлежало ни ему, ни его родственникам. Он согласился, что некоторые из упомянутых в расследовании людей являются его друзьями, соратниками, приятелями или коллегами, но с некоторыми он вообще не знаком.

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Песков рассказал, кто является владельцем дворца в Геленджике

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Теги: дворец в геледжике, владимир путин, дмитрий песков



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