Самоизоляцию для пожилых югорчан продлят до 28 февраля

Губернатор Югры Наталья Комарова на заседании регионального оперативного штаба сообщила о продлении режима самоизоляции для граждан в возрасте 65 лет и старше до 28 февраля, передает корреспондент Накануне.RU.

По словам главы региона, в дальнейшем режим самоизоляции могут отменить. Наталья Комарова поручила оперштабу внести предложения о возможности, условиях и сроках снятия обязательной самоизоляции для пожилых людей и групп риска.

Режим обязательной самоизоляции был введен в Югре с 8 августа 2020 года.

Также могут быть сняты новые ограничения.

"Профильные органы власти, Управление Роспотребнадзора по моему поручению готовят предложения по возобновлению работы организаций, осуществляющих деятельность в сферах культуры, физической культуры и спорта, на условиях ограничений по зрителям, соблюдением рекомендаций Роспотребнадзора, постановлений губернатора автономного округа и защитных протоколов", - сообщила Комарова.