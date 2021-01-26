26 Января 2021
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Общество Ханты-Мансийский АО - Югра Уральский ФО
Наталья Комарова, пресс-конференция (2020) | Фото: admhmao.ru

Самоизоляцию для пожилых югорчан продлят до 28 февраля

Губернатор Югры Наталья Комарова на заседании регионального оперативного штаба сообщила о продлении режима самоизоляции для граждан в возрасте 65 лет и старше до 28 февраля, передает корреспондент Накануне.RU.

По словам главы региона, в дальнейшем режим самоизоляции могут отменить. Наталья Комарова поручила оперштабу внести предложения о возможности, условиях и сроках снятия обязательной самоизоляции для пожилых людей и групп риска.

Режим обязательной самоизоляции был введен в Югре с 8 августа 2020 года.

Также могут быть сняты новые ограничения.

"Профильные органы власти, Управление Роспотребнадзора по моему поручению готовят предложения по возобновлению работы организаций, осуществляющих деятельность в сферах культуры, физической культуры и спорта, на условиях ограничений по зрителям, соблюдением рекомендаций Роспотребнадзора, постановлений губернатора автономного округа и защитных протоколов", - сообщила Комарова.

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Самоизоляцию для пожилых югорчан продлят до 28 февраля

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Теги: коронавирус, самоизоляция, ограничения, послабление



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