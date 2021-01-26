Названы суммы, которые государство платит за аренду машин для депутатов: "За 1,5-2 года набирается на сам автомобиль"

Российский парламент в прошлом году сэкономил 1,35 млрд руб. средств, предусмотренных в бюджете на его финансирование. Об этом сообщил спикер Госдумы Вячеслав Володин. Он отметил, что эти средства вернутся в бюджет.

Между тем, он поддержал предложение Владимира Жириновского о монетизации затрат депутатов в регионах.

"Можно было бы подумать об отказе от аренды дорогих машин в регионах. Постоянно слышим о большом разбросе цен на аренду этих автомобилей. Часто это дорогие автомобили, которые берут в аренду у администраций регионов. В Ростовской области высокий ценник, в Башкирии был раньше тоже высокий. Аренда автомобиля в течение полутора – двух лет составляет сумму, сопоставимую со стоимостью самого автомобиля", - рассказал Володин.

Он выразил уверенность, что так точно получится сэкономить бюджетные средства.