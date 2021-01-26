Футболисты "Урала" и "Зенита" сыграют необычный матч

Завтра, 27 января, футболисты "Урала" проведут очередной контрольный матч на сборе в ОАЭ. Подопечные Юрия Матвеева в Дубае встретятся с действующим чемпионом России - питерским "Зенитом".

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе екатеринбургского клуба, игра начнется в 13 часов по уральскому времени и пройдет в необычном формате. Согласно договоренности между клубами, команды сыграют не традиционные два тайма по 45 минут, а три тайма по 40 минут.

Предполагается, что таким образом тренеры "Урала" и "Зенита" получат возможность предоставить игровую практику максимальному количеству футболистов, находящихся в их распоряжении.

Напомним, недавно президент "Урала" Григорий Иванов отметил в ОАЭ свой 60-летний юбилей.