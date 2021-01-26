На южноуральца, избивавшего сына, завели уголовное дело

В Златоусте возбуждено уголовное дело в отношении 47-летнего местного жителя, истязавшего 14-летнего сына, сообщили Накануне.RU в пресс-службе регионального СК.

По версии следствия, в декабре прошлого года пьяный мужчина неоднократно избивал своего сына. Следы побоев увидела мать подростка и обратилась в полицию.

В ближайшее время мужчине предъявят обвинение и изберут меру пресечения.

Следователи намерены инициировать вопрос о лишении мужчины родительских прав.