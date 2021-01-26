Тюменские студенты провели пикет против безработицы

Тюменские студенты вышли на акцию против безработицы, сообщили Накануне.RU в пресс-службе партии "Новые люди".

Пикет прошел в День российского студенчества. Активисты партии "Новые люди" передали в Минтруда официальное обращение, в котором предложили освободить работодателей от уплаты страховых взносов за выпускника, если это первая работа молодого специалиста и выпускник устраивается по специальности.



"Таким образом государство будет компенсировать организации 30% от зарплаты неопытного работника в течение года. Это выгодно всем - и студентам, и работодателям", - говорится в сообщении.

Подобные акции прошли в 70 городах страны.