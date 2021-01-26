"Единороссы" собираются "отстаивать институт президентства от подлых нападок иностранных наймитов"

Госдума уже вторую неделю не может приступить к работе без подробного перемывания костей Навальному. На этот раз поводом для выступлений стали субботние акции протеста в российских городах.

Зампред фракции "Единая Россия" Андрей Исаев заявил на пленарном заседании Госдумы, что предстоящую региональную неделю его однопартийцы намерены провести, просвещая избирателей о сущности "человека с оловянными глазами" (так он обозначил Алексея Навального).

Также Исаев возмутился нападками на президента России Владимира Путина, посчитав, что атакуют не конкретного человека, а сам институт президентства. Депутат признался, что готов отстаивать президента: "Мы отстоим институт президентства, который сегодня подвергается подлым нападкам со стороны иностранных наймитов. Мы победим!".