26 Января 2021
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Политика В России Москва
Андрей Исаев (2017) | Фото: Накануне.RU

"Единороссы" собираются "отстаивать институт президентства от подлых нападок иностранных наймитов"

Госдума уже вторую неделю не может приступить к работе без подробного перемывания костей Навальному. На этот раз поводом для выступлений стали субботние акции протеста в российских городах.
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Зампред фракции "Единая Россия" Андрей Исаев заявил на пленарном заседании Госдумы, что предстоящую региональную неделю его однопартийцы намерены провести, просвещая избирателей о сущности "человека с оловянными глазами" (так он обозначил Алексея Навального).

Также Исаев возмутился нападками на президента России Владимира Путина, посчитав, что атакуют не конкретного человека, а сам институт президентства. Депутат признался, что готов отстаивать президента: "Мы отстоим институт президентства, который сегодня подвергается подлым нападкам со стороны иностранных наймитов. Мы победим!".

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"Единороссы" собираются "отстаивать институт президентства от подлых нападок иностранных наймитов"

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Теги: андрей исаев, президент россии, наймиты



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