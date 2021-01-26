Рост цен на услуги ЖКХ в России оказался минимальным за 19 лет

В России за 2020 год зафиксировали рекордно низкий рост цен на жилищно-коммунальные услуги. Впервые за 19 лет показатель достиг минимального показателя в 3,55% при годовой инфляции в 4,91%. Об этом говорится в исследовании аудиторско-консалтинговой сети FinExpertiza, пишет "Лента.ру".

Эксперты связали такие показатели с пандемией коронавируса. Ранее некоторые регионы приняли решение не повышать стоимость услуг ЖКХ и временно отменили сборы взносов за капитальный ремонт.

Так, рост цен не достиг уровня инфляции в Москве (повышение на 3%) и Санкт-Петербурге (на 4,6%).

При этом в 15 регионах произошло увеличение цен выше уровня инфляции. Лидерами по удорожанию коммуналки стали республика Коми (рост тарифов на 16,2%), Воронежская область (+7,8%), Забайкальский край (+7,1%), Кемеровская область (+6,7%) и Удмуртия (+6,6%).