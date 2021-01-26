26 Января 2021
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Политика В России Москва
Геннадий Зюганов (2019) | Фото: youtube.com

Зюганов высказался об акциях 23 января: "Туда пришли работяги, которые жутко недовольны этой жизнью"

Зюганов предложил расследовать организацию акций, прошедших 23 января по всей России.

Глава КПРФ заявил на пленарном заседании Госдумы, обращаясь, по всей видимости, к парламентскому большинству: "Ваши партнеры решили лоб в лоб столкнуться и с нашей страной. Вопрос не в Навальном – он лишь запал, засланный сюда".

Потом вдруг лидер коммунистов перешел к воспоминаниям о неких отрядах добровольцев, которые были на Украине в 2014 году: "Мои ребята на протяжении всего майдана были там – их поили наркотическим пойлом".

"Мы должны сделать далеко идущие выводы из того, что было в субботу. Президент согласился собраться с руководителями партий и обсудить это. Навальнятину готовили за кордоном и непосредственно у нас. У нас будет сложнее и хуже, чем в Белоруссии. В Белоруссии батьку не предали. Мы обязаны это изучить и расследовать. Нужно провести закрытое заседание совбеза", - заявил Зюганов.  

Он отметил, что на субботние акции протеста пришли не сторонники Навального, а "работяги, которые жутко недовольны этой жизнью, и пришли пацаны, у которых вы отняли нормальную учебу".

"Сталину все тыкаете? Сталину хватило ума и силы сплотить страну перед ударом гитлеровцев", - добавил Зюганов.

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Зюганов высказался об акциях 23 января: "Туда пришли работяги, которые жутко недовольны этой жизнью"

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Теги: геннадий зюганов, митинги 23 января, расследование, госдума



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