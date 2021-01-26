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Общество Свердловская область Уральский ФО
скорая помощь (2016) | Фото: Накануне.ru

Свердловская прокуратура все-таки подключилась к скандалу с аутсорсингом тагильской "скорой"

Представители свердловской прокуратуры отреагировали на скандальную ситуацию с заключением контракта с компанией "РТ-Социальная сфера" по переводу на аутсорсинг подстанций "скорой помощи" в Нижнем Тагиле. Как рассказал корреспонденту Накануне.RU водитель ССМП Михаил Смольников, к мужчине приезжали из региональной прокуратуры.

"Ко мне для разговора приезжал начальник отдела прокуратуры Свердловской области Михаил Мякишев. Дело находится на контроле у заместителя генерального прокурора Сергея Зайцева. Теперь надзорное ведомство будет проверять законность контракта с "РТ-социальная сфера", завышенные цены по тарифам, а также подмену услуги с транспортной на медицинскую", - рассказал Михаил Смольников.

Ранее губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев обещал водителю "скорой" провести круглый стол по проблеме. Контракт дочка "Ростеха" начинает выполнять уже 1 февраля, однако в настоящий момент никто из свердловского правительства не вышел на связь с энтузиастом.

Напомним, что свердловскую прокуратуру просили проверить аутсорсинг еще в декабре, однако региональное надзорное ведомство до сих пор ничего не предпринимало. Реакция последовала лишь после обращения сотрудников в Генеральную прокуратуру и акции у стен тагильской администрации.

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Свердловская прокуратура все-таки подключилась к скандалу с аутсорсингом тагильской "скорой"

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Теги: ООО РТ - социальная сфера, Нижний Тагил, генеральная прокуратура, скорая помощь



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