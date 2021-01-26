26 Января 2021
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Вакцина от коронавируса Спутник V, разработанная НИЦ им. Гамалеи. (2021) | Фото: пресс-служба Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени почётного академика Н. Ф. Гамалеи

"Спутник V" зарегистрируют более чем в 25 странах в ближайшие недели

Глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев сообщил, что российскую вакцину от коронавируса "Спутник V" в ближайшие недели зарегистрируют более чем в 25 странах.

По его словам, в настоящее время вакцина зарегистрирована в 14 странах, передает РИА Новости. Фонд работал индивидуально с каждой страной, добавил Дмитриев.

Как сообщалось, вскоре в России начнется производство десятков миллионов доз вакцины против коронавируса "Спутник V". Производители вакцины улучшили свои производственные планы и смогут производить указанные объемы доз, начиная с февраля.

Ранее российский препарат от коронавируса зарегистрирован в Палестине и Алжире. Эти страны стали первыми, зарегистрировавшими российскую вакцину на Ближнем Востоке и в Африке соответственно.

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"Спутник V" зарегистрируют более чем в 25 странах в ближайшие недели

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Теги: Спутник V, вакцина, коронавирус



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