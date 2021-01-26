"Спутник V" зарегистрируют более чем в 25 странах в ближайшие недели

Глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев сообщил, что российскую вакцину от коронавируса "Спутник V" в ближайшие недели зарегистрируют более чем в 25 странах.

По его словам, в настоящее время вакцина зарегистрирована в 14 странах, передает РИА Новости. Фонд работал индивидуально с каждой страной, добавил Дмитриев.

Как сообщалось, вскоре в России начнется производство десятков миллионов доз вакцины против коронавируса "Спутник V". Производители вакцины улучшили свои производственные планы и смогут производить указанные объемы доз, начиная с февраля.

Ранее российский препарат от коронавируса зарегистрирован в Палестине и Алжире. Эти страны стали первыми, зарегистрировавшими российскую вакцину на Ближнем Востоке и в Африке соответственно.