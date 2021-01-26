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Экономика Челябинская область
арбитражный суд Челябинской области (2014) | Фото: Накануне.RU

Завод Златоустовских металлоконструкций просят признать банкротом из-за долга в 12,8 млн рублей

В Арбитражный суд Челябинской области подано заявление о признании ООО "Завод Златоустовских металлоконструкций" банкротом. Соответствующая информация опубликована в картотеке арбитражных дел, передает корреспондент Накануне.RU.

В суд с заявлением обратилась межрайонная инспекция ФНС №21 по Челябинской области. Сумма исковых требований – 12,8 млн руб. Заседание по делу в настоящий момент не назначено.

Завод Златоустовских металлоконструкций был основан в январе 1936 г. В настоящий момент на предприятии выпускают 10-12 тыс. т. металлоконструкций в год.

Напомним, в декабре прошлого года директор завода получил предписание прокурора из-за долгов по зарплате. После этого предприятие погасило задолженность по зарплате перед работниками на сумму свыше 7 млн рублей.

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Завод Златоустовских металлоконструкций просят признать банкротом из-за долга в 12,8 млн рублей

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Теги: банкротство, завод, ФНС, долг,



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