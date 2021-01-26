26 Января 2021
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(2004) | Фото

"Новоуральский маньяк" сознался в убийстве 11-й девушки

В Башкирии предстанет перед судом серийный маньяк из Свердловской области. Его обвиняют в убийстве 11-й жертвы, совершенном много лет назад.

Как сообщили Накануне.RU в Следственном комитете РФ по республике Башкортостан, в мае 2001 года в правоохранительные органы поступил сигнал об исчезновении 16-летней жительницы Дуванского района. 7 сентября того же года ее тело с признаками насильственной смерти было найдено в лесу в нескольких километрах от села Улькунды, куда в тот день собиралась девушка. Установить убийцу по "горячим следам" не удалось.

Лишь в 2020 году делу вновь дали ход, были еще раз допрошены свидетели и родственники погибшей, а также тщательно изучены все материалы. В ходе работы внимание следователей привлекла серия из 10 убийств, сопряженных с изнасилованиями, и двух покушений, совершенных в Свердловской области с 1998 по 2003 годы. В 2005 году обвиняемый в них мужчина - житель города Новоуральск - был приговорен к пожизненному лишению свободы.

Новоуральский маньяк(2021)|Фото: СКР Башкортостан

"Способ совершения преступлений, личность потерпевших и почерк преступника имел много общего с убийством девушки в Башкортостане. Кроме этого, все преступления также были совершены в лесном массиве вблизи автодороги, а само место преступления находилось в нескольких часах езды на автомобиле от места жительства злоумышленника", - рассказали в СКР.

В дальнейшем его причастность к совершенному в Башкирии преступлению была подтверждена. В ходе допроса, под тяжестью собранных доказательств, "Новоуральский маньяк" во всем сознался и рассказал, как насиловал и убивал девушку.

В скором времени дело по данному эпизоду будет направлено в суд.

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"Новоуральский маньяк" сознался в убийстве 11-й девушки

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Теги: маньяк, девушка, убийство, Новоуральск, Башкирия



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