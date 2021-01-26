Бидонько может сохранить пост, но при этом поделится полномочиями с Хазеевым

Вице-губернатор Свердловской области Сергей Бидонько может сохранить пост, несмотря на претензии со стороны прокуратуры. Но при этом ему придется отдать часть своих полномочий. Об этом сообщает telegram-канал "Свердловск".

"На вопрос об источниках доходов и многомиллионных тратах, не указанных в декларации, чиновник не смог пояснить ничего вразумительного. Однако теперь у Сергея Бидонько будет гораздо меньше полномочий", - пишет "Свердловск".

По версии инсайдеров канала, обязанности вице-губернатора по контролю за выборами в заксобрание, Госдуму и согласованию кандидатов фактически перейдут пиарщику губернатора Евгения Куйвашева Ринату Хазееву. При этом за все неудачи в случае чего ответит вице-губернатор.

Получить комментарий Сергея Бидонько к моменту публикации не удалось, он не отвечал на звонки.

Напомним, что в последнее время в медиа-блоке губернатора свои позиции уже укрепили пиарщик Аксана Панова, руководитель ДИПа Юлия Хусаинова, глава ТВ-холдинга Элеонора Расулова, а политическое влияние усилил замгубернатора Свердловской области Азат Салихов.