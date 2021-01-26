26 Января 2021
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Общество В России Москва
Госпиталь для больных коронавирусом, гинекологическое отделение, Нижневартовск (2020) | Фото: Администрация Нижневартовска

В России выявлен 18 241 новый случай коронавируса

За последние сутки в России выявлен 18 241 новый случай коронавируса в 85 регионах. Из них 10,6% не имели клинических проявлений болезни. Зафиксировано 564 летальных исхода. За сутки в России полностью выздоровело 23 798 человек. Всего на сегодняшний день в России выявлен 3 756 931 случай коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксировано 70 482 летальных исхода, выздоровел 3 174 561 человек.

Вот как распределились случаи по регионам:

Москва - 2317

Санкт-Петербург - 1510

Московская область - 1129

Нижегородская область - 461

Воронежская область - 383

Ростовская область - 382

Свердловская область - 358

Красноярский край - 324

Пермский край - 292

Вологодская область - 291

Хабаровский край - 291

Челябинская область – 289

Самарская область - 279

Иркутская область - 262

Архангельская область - 248

Саратовская область - 248

Волгоградская область - 243

Ульяновская область - 235

Ставропольский край - 235

Республика Карелия - 230

Пензенская область - 223

Ленинградская область - 221

Приморский край - 218

Забайкальский край – 215

Тверская область - 206

Мурманская область - 203

Кировская область - 203

Ханты-Мансийский автономный округ - 199

Краснодарский край - 195

Калининградская область - 192

Алтайский край - 189

Смоленская область - 187

Брянская область - 186

Ярославская область - 186

Тульская область - 185

Удмуртская Республика - 182

Курская область - 180

Астраханская область - 175

Оренбургская область - 175

Ивановская область - 173

Белгородская область - 173

Новгородская область - 170

Орловская область - 168

Республика Башкортостан - 168

Омская область - 158

Республика Крым - 157

Тамбовская область - 155

Калужская область - 154

Тюменская область - 152

Липецкая область - 150

Владимирская область - 150

Республика Бурятия - 146

Псковская область - 145

Республика Коми - 143

Новосибирская область - 131

Республика Саха (Якутия) - 128

Сахалинская область - 120

Кемеровская область - 114

Рязанская область - 111

Республика Дагестан - 110

Амурская область - 107

Севастополь - 102

Курганская область - 98

Томская область - 98

Республика Чувашия - 95

Кабардино-Балкарская Республика - 89

Республика Татарстан - 85

Республика Мордовия - 80

Ямало-Ненецкий автономный округ - 75

Карачаево-Черкесская Республика - 74

Республика Северная Осетия-Алания - 73

Республика Хакасия - 72

Республика Калмыкия - 71

Камчатский край - 64

Республика Адыгея - 50

Республика Марий Эл - 45

Республика Ингушетия - 38

Чеченская Республика - 32

Костромская область - 25

Магаданская область - 22

Еврейская автономная область - 17

Республика Алтай - 9

Ненецкий автономный округ - 6

Республика Тыва - 6

Чукотский автономный округ - 5

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В России выявлен 18 241 новый случай коронавируса

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Теги: коронавирус, коронавирус в россии, covid-19, заболевшие, статистика, оперштаб, погибшие



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