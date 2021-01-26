В России выявлен 18 241 новый случай коронавируса
За последние сутки в России выявлен 18 241 новый случай коронавируса в 85 регионах. Из них 10,6% не имели клинических проявлений болезни. Зафиксировано 564 летальных исхода. За сутки в России полностью выздоровело 23 798 человек. Всего на сегодняшний день в России выявлен 3 756 931 случай коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксировано 70 482 летальных исхода, выздоровел 3 174 561 человек.
Вот как распределились случаи по регионам:
Москва - 2317
Санкт-Петербург - 1510
Московская область - 1129
Нижегородская область - 461
Воронежская область - 383
Ростовская область - 382
Свердловская область - 358
Красноярский край - 324
Пермский край - 292
Вологодская область - 291
Хабаровский край - 291
Челябинская область – 289
Самарская область - 279
Иркутская область - 262
Архангельская область - 248
Саратовская область - 248
Волгоградская область - 243
Ульяновская область - 235
Ставропольский край - 235
Республика Карелия - 230
Пензенская область - 223
Ленинградская область - 221
Приморский край - 218
Забайкальский край – 215
Тверская область - 206
Мурманская область - 203
Кировская область - 203
Ханты-Мансийский автономный округ - 199
Краснодарский край - 195
Калининградская область - 192
Алтайский край - 189
Смоленская область - 187
Брянская область - 186
Ярославская область - 186
Тульская область - 185
Удмуртская Республика - 182
Курская область - 180
Астраханская область - 175
Оренбургская область - 175
Ивановская область - 173
Белгородская область - 173
Новгородская область - 170
Орловская область - 168
Республика Башкортостан - 168
Омская область - 158
Республика Крым - 157
Тамбовская область - 155
Калужская область - 154
Тюменская область - 152
Липецкая область - 150
Владимирская область - 150
Республика Бурятия - 146
Псковская область - 145
Республика Коми - 143
Новосибирская область - 131
Республика Саха (Якутия) - 128
Сахалинская область - 120
Кемеровская область - 114
Рязанская область - 111
Республика Дагестан - 110
Амурская область - 107
Севастополь - 102
Курганская область - 98
Томская область - 98
Республика Чувашия - 95
Кабардино-Балкарская Республика - 89
Республика Татарстан - 85
Республика Мордовия - 80
Ямало-Ненецкий автономный округ - 75
Карачаево-Черкесская Республика - 74
Республика Северная Осетия-Алания - 73
Республика Хакасия - 72
Республика Калмыкия - 71
Камчатский край - 64
Республика Адыгея - 50
Республика Марий Эл - 45
Республика Ингушетия - 38
Чеченская Республика - 32
Костромская область - 25
Магаданская область - 22
Еврейская автономная область - 17
Республика Алтай - 9
Ненецкий автономный округ - 6
Республика Тыва - 6
Чукотский автономный округ - 5