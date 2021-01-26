Скончался бывший вице-премьер Приходько

В Москве в возрасте 64 лет скончался бывший вице-премьер, экс-глава аппарата правительства России Сергей Приходько, сообщает ТАСС со ссылкой на кабинет министров. О причине смерти пока не сообщается.

Приходько работал в аппарате правительства с 2013-го года до момента отставки кабинета министров Дмитрия Медведева в январе прошлого года. А до этого работал в администрации президента – не только при Путине, но еще и при Ельцине.

"Ряд источников называли Приходько одним из наиболее влиятельных чиновников в администрации президента: именно он якобы принимал наиболее важные решения при контактах с иностранным правительствами и фактически управлял действиями российского МИДа, формируя всю российскую внешнюю политику", - говорится в статье о Приходько в "Википедии".

В последнее время имя Приходько звучало в прессе в связи со скандалами или сомнительными проектами. Так, в 2019 году стало известно, что Приходько вошел в рабочую группу, которая будет курировать разработку российского аналога "Википедии". Проект планировалось создать до 2022 года, большая часть срока прошла, а о результатах работы ничего не слышно. Предполагалось, что на проект будут выделены 2 млрд руб.

Другой, еще более неприятный эпизод связан с так называемым "Рыбкагейтом": человек, похожий на Приходько, был замечен в компании человека, похожего на Олега Дерипаску, на яхте с некой Настей Рыбкой (настоящее имя Анастасия Вашукевич). Девушка "пониженной социальной ответственности" написала целую книгу, в которой описывает пикантные (и иногда с намеком на коррупцию) подробности отдыха в компании мужчин, один из которых, по ее словам, является олигархом, а другой – его гость – высоким государственным чином.