26 Января 2021
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Общество Ямало-Ненецкий АО
салехард (2016) | Фото: Накануне.ru

В Салехарде жилой дом обледенел изнутри

Глава Салехарда Алексей Титовский утром побывал в жилом доме №58 по Маяковского, подъезд которого покрылся льдом. Мэр поручил управляющей и ресурсоснабжающей организациям провести обследование здания, передаёт корреспондент Накануне.RU.

"В подъезде проходит труба отопления, её необходимо проверить на протечки и оперативно устранить. Местами требуется восстановить утеплитель. Кроме того, там отсутствует дверь между холодным тамбуром и лестничным пролетом. Управляющая компания установит её и уберёт наледь. Ситуацию будем держать на контроле", - написал мэр в своём Instagram.

Напомним, в феврале 2019 г. в соседнем Лабытнанги льдом покрылась одна из лестничных площадок дома №20 по улице Мира, рассказали в соцсетях ямальцы. Кадры появились 15 января. Люди писали, что температурный режим в подъезде нарушен еще 10 января, а управляющая компания никак не реагирует. Сотрудники городской прокуратуры выяснили, что следов обледенения нет, а труба, по которой подаётся вода, перемотана скотчем и не герметична. Проверка показала, что обслуживает дом управляющая компания "Танью". Стена обледенела из-за того, что сломалась труба и вода вытекла из неё наружу. Это случилось потому, что сотрудники УК плохо следят за вверенным оборудованием.

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В Салехарде жилой дом обледенел изнутри

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Теги: жилой дом, Маяковского 58, обледенение



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